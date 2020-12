Covid: in Lombardia 128 morti, sempre meno i ricoveri



Sono 128 le persone decedute in Lombardia stando a quanto riportato nel bollettino regionale odierno. Ieri erano stati registrati 56 morti. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Il numero dei tamponi effettuati e' 16.276 e 1.656 sono i nuovi positivi (10,1%), dati in linea con ieri. I guariti/dimessi sono 5.699. In terapia intensiva ci sono 767 pazienti, i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.187. Il totale dei decessi sale a 23.208 .

Covid: a Milano 420 nuovi positivi, 212 a Mantova e 172 a Pavia



A Milano sono 420 i nuovi positivi al coronavirus, di cui 124 a Milano citta'. Lo comunica il quotidiano report della Regione Lombardia, evidenziando che la seconda provincia e' Mantova con 212 nuovi casi seguita da Pavia (+ 172), Como (+ 143), Varese (+ 137) e Brescia (+ 131). Monza e Brianza registra oggi 116 casi piu' di ieri. Nell'ordine delle decine i nuovi positivi nelle altre province: Sondrio (+74), Lodi (+ 59), Bergamo (+48), Lecco (+46) e Cremona (+45).



CORONAVIRUS: REZZA "BENE CALO LOMBARDIA E TOSCANA, MALE VENETO E SICILIA"



"Sul fronte delle regioni si evidenziano miglioramenti notevoli in regioni come la Lombardia e la Toscana, non e' la stessa cosa per Veneto, Sicilia e la Puglia. Globalmente il numero dei positivi tende a diminuire ma in maniera molto lenta, questo numero elevato di positivi ci dice che bisogna continuare con le misure decise". Ad affermarlo, durante la conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica sul Covid, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.