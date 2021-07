Covid, in Lombardia 136 nuovi casi. Terapie intensive sotto quota 50

Covid, in Lombardia 136 nuovi casi

Coronavirus in Lombardia, i dati del 1° luglio: tamponi effettuati: 35.845, totale complessivo: 11.624.979; nuovi casi positivi: 136; in terapia intensiva: 49 (-2); ricoverati non in terapia intensiva: 201 (-17); decessi totale complessivo: 33.782 (+2). I nuovi casi per provincia: Milano: 42 di cui 25 a Milano città; Bergamo: 11; Brescia: 10; Como: 1;Cremona: 10; Lecco: 2; Lodi: 6; Mantova: 5; Monza e Brianza: 14; Pavia: 7; Sondrio: 5; Varese: 10.

Fontana: Terapie intensive sotto quota 50

"Una notizia significativa e importante: i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia scendono sotto quota 50, esattamente 49". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook. "Avanti così - prosegue il presidente Fontana - con prudenza e ottimismo. I numeri ci stanno dando ragione, le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi producono i risultati sperati. Grazie a tutti!".