Covid: in Lombardia 142 nuovi casi, decessi +6, tasso di positività 1,1%

Covid in Lombardia, questi i dati del 7 giugno: tamponi effettuati: 12.697 (di cui 9.580 molecolari e 3.117 antigenici) totale complessivo: 10.881.430; nuovi casi positivi: 142 (di cui 11 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 783.492 (+216), di cui 2.103 dimessi e 781.389 guariti; in terapia intensiva: 167 (=); ricoverati non in terapia intensiva: 799 (-34); decessi, totale complessivo: 33.675 (+6). I nuovi casi per provincia: Milano: 48 di cui 21 a Milano città; Bergamo: 20; Brescia: 18; Como: 9; Cremona: 3; Lecco: 1; Lodi: 0; Mantova: 2; Monza e Brianza: 10; Pavia: 4; Sondrio: 14; Varese: 6.

Inaugurato primo hub vaccinale aziendale lombardo

Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol Gruppo, hanno inaugurato a Milano, in via de Castillia, il primo Hub vaccinale aziendale operativo in Lombardia. Un centro dalla capacità di 1.000 vaccini al giorno, come quello che sarà allestito in via dei Missaglia, sempre nel capoluogo lombardo. A loro ne sanno affiancati altri 20 nelle altre province, per una potenziale di circa 300 mila persone. 'Oggi siamo partiti con UniSalute - ha detto Letizia Moratti - in settimana si aggiungeranno Pirelli, Mediaset, Amazon, 3M e Campari, ovvero le prime aziende ad aver aderito a questa campagna'.