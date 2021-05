Covid, in Lombardia 1.557 nuovi casi, decessi +32, tasso di positività 3%

Coronavirus in Lombardia, i dati del 5 maggio

Coronavirus in Lombardia, i dati del 5 maggio: tamponi effettuati: 50.251 (di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici) totale complessivo: 9.669.592; nuovi casi positivi: 1.557 (di cui 72 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 731.260 (+2.420), di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti; in terapia intensiva: 519 (-6); ricoverati non in terapia intensiva: 3.188 (-75); decessi, totale complessivo: 33.046 (+32).

I nuovi casi per provincia: Milano: 369 di cui 160 a Milano città; Bergamo: 85; Brescia: 223; Como: 140; Cremona: 48; Lecco: 43; Lodi: 26; Mantova: 119; Monza e Brianza: 138; Pavia: 106; Sondrio: 4; Varese: 227.