Covid, in Lombardia 1.764 nuovi casi, decessi +29, tasso di positività 4,6%

Covid in Lombardia, questi i dati di mercoledì 17 febbraio: tamponi effettuati: 38.296 (di cui 24.740 molecolari e 13.556 antigenici) totale complessivo: 6.193.465; nuovi casi positivi: 1.764 (di cui 103 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 490.907 (+1.715), di cui 3.186 dimessi e 487.721 guariti; in terapia intensiva: 363 (-10); ricoverati non in terapia intensiva: 3.740 (+47); decessi, totale complessivo: 27.883 (+29).

I nuovi casi per provincia: Milano: 500 di cui 209 a Milano città; Bergamo: 121; Brescia: 381; Como: 107; Cremona: 57; Lecco: 58; Lodi: 37; Mantova: 117; Monza e Brianza: 105; Pavia: 115; Sondrio: 43; Varese: 55.