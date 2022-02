Covid, in Lombardia 19.389 nuovi casi, 57 decessi, tasso di positività 8,3%

Covid in Lombardia, i dati del 1 febbraio

Covid in Lombardia, i dati del 1 febbraio: tamponi effettuati: 231.218, totale complessivo: 30.721.009; nuovi casi positivi: 19.389; in terapia intensiva: 235 (-16); ricoverati non in terapia intensiva: 3.044 (+28); decessi, totale complessivo: 37.241 (+57). I nuovi casi per provincia: Milano: 5.177 di cui 1.907 a Milano città;Bergamo: 1.847; Brescia: 2.967; Como: 1.030; Cremona: 810; Lecco: 557; Lodi: 374; Mantova: 1.166; Monza e Brianza: 2.032; Pavia: 1.247; Sondrio: 242; Varese: 1.439.