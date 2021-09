Covid, in Lombardia 220 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 1,4%

Covid in Lombardia, questi i dati del 13 settembre: tamponi effettuati: 15.008, totale complessivo: 14.140.922; nuovi casi positivi: 220; in terapia intensiva: 62 (+2); ricoverati non in terapia intensiva: 416 (+4); decessi, totale complessivo: 33.956 (+3). I nuovi casi per provincia: Milano: 71 di cui 35 a Milano città; Bergamo: 13; Brescia: 33; Como: 5; Cremona: 0; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 1; Monza e Brianza: 8; Pavia: 8; Sondrio: 1; Varese: 62.

Vaccinazioni Ats Lombardia: dal 2 all'8 settembre oltre 900 lombardi in 5 comuni che hanno utilizzato unità mobili

Milano - L'assessorato al Welfare e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno diffuso una Nota per fare il punto sulle vaccinazioni eseguite dalle 'Unità mobili' in cinque comuni lombardi, nella prima settimana di settembre (più precisamente dal 2 all'8 settembre), che hanno raggiunto oltre 900 cittadini. "Grazie al lavoro capillare delle nostre Unità mobili - scrive la nota - sono 909 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino in cinque Comuni nel territorio dell'Ats Milano Città Metropolitana: San Giuliano Milanese, Lodi, Motta Viconti, Sesto San Giovanni e Corsico".

Segue il dettaglio:

- San Giuliano Milanese (2 settembre), 217 vaccinati, di cui: 34 hanno tra i 12 e i 19 anni (15,67%), 154 tra i 20 e i 59 anni (70,97%) e 29 sopra i 60 anni (13,36%);

- Lodi (4 settembre), 213 vaccinati, di cui: 52 hanno tra i 12 e i 19 anni (24,41%), 133 tra i 29 e i 59 anni (62,44%) e 28 over 60 (13,15%);

- Motta Visconti (6 settembre), 150 vaccinati, di cui: 25 hanno tra i 12 e i 19 anni (16,67%), 93 tra i 20 e i 59 anni (62%) e 32 over 60 (21,33%);

- Sesto San Giovanni (7 settembre), 81 vaccinati, di cui: 20 hanno tra i 12 e i 19 anni (24,69%), 54 tra i 20 e i 59 anni (66,67%) e 7 sopra i 60 anni (8,64%);

- Corsico (8 settembre), 248 vaccinati, di cui: 59 hanno tra i 12 e i 19 anni (23,79%), 150 dai 20 ai 59 anni (60,48%) e 39 over 60 (15,73%).

"I dati - spiega la Nota - dimostrano che i cittadini sono sensibili alla vicinanza e alla semplicità con cui la proposta di somministrazione viene fatta. Il nostro impegno sul fronte vaccinazioni però continua. Un ringraziamento va alla disponibilità degli operatori e alla sensibilità degli amministratori locali".