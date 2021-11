Covid, in Lombardia 2.223 nuovi casi e 15 decessi, tasso all'1,3%



Sono 2.223 i nuovi casi Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 163.960 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'1,3%. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Sono 15 i decessi comunicati per lo stesso arco temporale per un totale di 34.372. In aumento i ricoveri in reparto 848 (+31): tornano sopra quota 100 le terapie intensive a 103 (+4).



Milano è la provincia che registra il maggior aumento di casi, 802 di cui 322 a Milano città; seguono Brescia (258), Monza e Brianza (225), Varese (213), Como (143), Pavia (119), Mantova (109), Cremona (88), Bergamo (69), Lecco (55), Lodi (25) e Sondrio (17).