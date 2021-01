Covid, in Lombardia 2.234 nuovi casi, 55 decessi e tasso positività 5,9%

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi, 21 gennaio: tamponi effettuati: 37.713 (di cui 28.008 molecolari e 9.705 antigenici) totale complessivo: 5.348.951; nuovi casi positivi: 2.234 (di cui 119 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 440.880 (+2.822), di cui 3.516 dimessi e 437.364 guariti; in terapia intensiva: 411 (-17); ricoverati non in terapia intensiva: 3.644 (-6); decessi, totale complessivo: 26.460 (+55).

I nuovi casi per provincia: Milano: 544 di cui 248 a Milano città; Bergamo: 106; Brescia: 436; Como: 202; Cremona: 83; Lecco: 102; Lodi: 62; Mantova: 132; Monza e Brianza: 85; Pavia: 123; Sondrio: 60; Varese: 223.