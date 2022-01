Covid, in Lombardia 25.098 nuovi casi. Vaccini bimbi, open-day nel week end

Covid in Lombardia, il bollettino del 27 gennaio

Covid in Lombardia, questi i dati del 27 gennaio: tamponi effettuati: 179.834, totale complessivo: 29.939.060; nuovi casi positivi: 25.098; in terapia intensiva: 254 (-5); tasso di positività 13,9%; ricoverati non in terapia intensiva: 3.264 (-141); decessi, totale complessivo: 36.881 (+123). I nuovi casi per provincia: Milano: 7.262 di cui 2.779 a Milano città; Bergamo: 2.255; Brescia: 3.437; Como: 1.650; Cremona: 994; Lecco: 669; Lodi: 545; Mantova: 1.390; Monza e Brianza: 2.064; Pavia: 1.445; Sondrio: 514; Varese: 2.224.

Vaccini Covid, sabato e domenica bimbi potranno accedere senza prenotazione in 28 centri lombardi

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, i bambini dai 5 agli 11 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in 28 centri vaccinali su tutto il territorio regionale. Questo anche in ragione del fatto che, mentre diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie e superiori (l’87,1% della popolazione 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose), le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8% rispetto alla settimana precedente. “I dati dei contagi riferiti alla fascia di popolazione 12-19 anni confermano ancora una volta il ruolo fondamentale del vaccino per il controllo dell’infezione - dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti – pertanto, confido fortemente nel fatto che le famiglie lombarde sapranno cogliere questa opportunità e compiere una scelta di salute importantissima per i propri figli e per l’intera comunità”.