Covid: in Lombardia 257 casi, decessi 6, tasso di positività 0,9%

Il 13 giugno in Lombardia con 26.842 tamponi eseguiti si sono registrati 257 nuovi positivi, con un tasso di positività allo 0,9%. Continua il calo dei ricoveri: 114 in terapia intensiva (due meno di ieri) e 628 negli altri reparti, in calo di 35. I decessi nelle ultime 24 ore riconducibili a Covid sono 6, il totale da inizio pandemia arriva così a 33.726.

Questi invece i casi per provincia: 90 casi nel Milanese, 43 a Brescia, 26 a Bergamo, 18 a Monza e Pavia, 13 a Mantova, 10 a Como, 9 a Sondrio, 8 a Lecco, 7 a Lodi 5 a Varese e uno a Cremona.