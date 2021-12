Covid, in Lombardia 3.474 nuovi casi. Al via vaccinazioni fascia 5-11 anni

Covid in Lombardia, i dati del 10 dicembre

Sono 3.474 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 161.186, per un indice di positività del 2,1%. I morti sono stati 21, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.545. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 1.124 pazienti, 40 in più rispetto a ieri, e in terapia intensiva 139, tre in più. I nuovi casi per provincia: Milano: 1150 di cui 439 a Milano città; Bergamo: 143; Brescia: 379; Como: 217; Cremona: 96; Lecco: 104; Lodi: 50; Mantova: 161; Monza e Brianza: 380; Pavia: 137; Sondrio: 51; Varese: 471.

Lombardia, tutto pronto per vaccinare fascia 5-11 anni

Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia da' il via alle vaccinazioni anti Covid in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di eta'. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale e da giovedi' 16 dicembre si iniziera' a vaccinare. "In Lombardia - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - la platea interessata e' di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai piu' piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno".

"Abbiamo previsto - ha aggiunto Moratti - percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane piu' comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potra' accedere tutto il giorno il sabato e la domenica". "Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli - ha aggiunto Letizia Moratti - Regione Lombardia ha organizzato per giovedi' 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l'ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei piu' piccoli". Durante la diretta sara' possibile approfondire il tema della malattia da SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni anti Covid-19 in eta' pediatrica (fascia 5- 11 anni) con l'aiuto di professionisti clinici e sanitari.