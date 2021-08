Covid, in Lombardia 374 nuovi casi. Vaccini: doppia dose per 6,5 mln lombardi

Coronavirus in Lombardia, questi i dati del 17 agosto: ricoverati nelle terapie intensive 39 (-1). A fronte di 32.997 tamponi effettuati, sono 374 i nuovi positivi 374, per un tasso di positività di 1,1%. Il totale complessivo dei tamponi raggiunge quota 13.065.784. I ricoverati non in terapia intensiva sono 320 (+9). Si registrano 2 nuovi decessi che portano il numero complessivo delle vittime a 33.862. Questi i nuovi casi per provincia: Milano 105 di cui 34 a Milano città; Bergamo 34; Brescia 42; Como 27; Cremona 7; Lecco 10; Lodi 10; Mantova 15; Monza e Brianza 49; Pavia 32; Sondrio 7; Varese 15.

Vaccino: in Lombardia 13 mln dosi, per 6,5 mln di lombardi ciclo completato

Ad oggi sono 13.166.452 le somministrazioni di vaccini in Lombardia, per un totale di 7.529.617 adesioni: 7.188.114 le prime dosi (il 95% rispetto alle adesioni), 5.978.338 le seconde dosi (l'86% rispetto ad adesioni e vaccinazioni complete) e 6.466.067 le vaccinazioni completate. Ne ha da' notizia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Si tratta di un risultato veramente straordinario - sottolinea - se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere (dato Istat 2021). Non per questo ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante piu' persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attivita': scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali".

Queste le percentuali calcolate ad oggi per fasce di eta', rispetto alla popolazione reale (statistica Istat 2021): - 12-19 anni (769.822 cittadini) il 51% di loro ha ricevuto la prima dose, il 31% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 65%; - 20-29 anni (988.719 lombardi) dei quali il 78% ha ricevuto la prima dose, il 61% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 84%; - 30-39 anni (1.154.807 822 abitanti) il 73% di loro ha ricevuto la prima dose, il 62% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 78%; - 40-49 anni (1.502.735 cittadini) al 75% dei quali e' stata somministrata la prima dose, il 68% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 79%; - 50-59 anni (1.603.648 lombardi) dei quali l'84% ha ricevuto la prima dose, il 78% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna dell'86%; - 60-69 anni (1.197.314 abitanti) l'89% di essi ha ricevuto la prima dose, l'86% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 90%; - 70-79 anni (984.687 cittadini) al 92% dei quali e' stata somministrata la prima dose, il 90% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 93%; - 80-89 anni (612.524 lombardi) il 98% ha ricevuto la prima dose, il 96% ha una vaccinazione completa, con una adesione alla campagna del 98%; - over 90 anni (126.512 abitanti) dei quali il 105% ha ricevuto la prima dose, il 102% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 105%. Su 8.966.991 cittadini in totale dunque: l'80% hanno ricevuto la prima dose; il 72% presentano una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna anti-Covid pari all'84%.