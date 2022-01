Covid, Lombardia: 37.823 nuovi casi. Moratti: in terapia intensiva 66% no vax

Covid in Lombardia, i dati del 18 gennaio

Covid in Lombardia, i dati del 18 gennaio; tamponi effettuati: 319.123, totale complessivo: 28.267.426; nuovi casi positivi: 37.823; tasso di positività 11,8% in terapia intensiva: 267 (=); ricoverati non in terapia intensiva: 3.704 (+55); decessi, totale complessivo: 36.056 (+64). I nuovi casi per provincia: Milano: 11.322 di cui 4.663 a Milano città; Bergamo: 3.287; Brescia: 5.699; Como: 2.025; Cremona: 1.222; Lecco: 1.178; Lodi: 806; Mantova: 1.999; Monza e Brianza: 3.444; Pavia: 2.204; Sondrio: 587; Varese: 2.874.

Covid, Moratti: in Lombardia il 66% di chi è in terapia intensiva è no vax

La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un video sui social, ha spiegato che tra i 267 ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Lombardia censiti ieri "il 90%" è stato ricoverato per le conseguenze della polmonite da coronavirus e tra loro "il 66% non è vaccinato. L'altro 10% è dato da persone che sono entrate per altre patologie e si sono scoperte positive". "I vaccini funzionano. La prova è data dai numeri delle terapie intensive", ha aggiunto Moratti che, infine, ha ricordato in Regione sono state somministrate 21 milioni di dosi.