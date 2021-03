Covid: in Lombardia 4.490 nuovi casi, decessi +79, tasso di positività 7,6%

Coronavirus in Lombardia, questi i dati del 17 marzo: tamponi effettuati: 59.009 (di cui 38.792 molecolari e 20.217 antigenici) totale complessivo: 7.463.075; nuovi casi positivi: 4.490 (di cui 120 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 552.724 (+4.422), di cui 5.203 dimessi e 547.521 guariti; in terapia intensiva: 781 (+16); ricoverati non in terapia intensiva: 6.641 (+167); decessi, totale complessivo: 29.459 (+79). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.050 di cui 447 a Milano città; Bergamo: 291; Brescia: 949; Como: 295; Cremona: 180; Lecco: 125; Lodi: 73; Mantova: 227; Monza e Brianza: 416; Pavia: 275; Sondrio: 72; Varese: 432.

Vaccini Covid a persone vulnerabili e disabili, incontro con associazioni Terzo Settore

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, insieme con l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha incontrato questa mattina le associazioni del Terzo Settore per condividere la strategia vaccinale che la Lombardia metterà in campo, nei prossimi giorni, per vaccinare i lombardi estremamente vulnerabili o con gravi disabilità.

In molte strutture diurne e residenziali del territorio lombardo, la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 è quasi giunta a completamento. In contemporanea, partirà ora la somministrazione dei vaccini alle persone più vulnerabili e ai disabili gravi in carico e seguiti dai Centri di Riferimento specialistici presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, della Lombardia. Subito dopo, si partirà con la vaccinazione delle persone con gravi disabilità assistite presso il domicilio.

La Asst Nord Milano si sta già preparando a vaccinare i pazienti più vulnerabili in carico alla struttura presso il Centro Vaccinazioni anti Covid-19 dedicato ai pazienti disabili gravi e gravissimi e ai rispettivi assistenti/accompagnatori.

La partenza delle somministrazioni è prevista per martedì 23 marzo presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni. Il Centro dell'Asst Nord Milano sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 garantendo dalle 75 alle 150 vaccinazioni di pazienti alla settimana a cui si aggiungono le vaccinazioni per altrettanti caregiver.

Nei prossimi giorni, anche le altre strutture ospedaliere della Lombardia partiranno con l'offerta del vaccino ai propri pazienti più vulnerabili e disabili gravi, comunicando a ciascuno la data dell'appuntamento per la somministrazione, sulla base della quantità di vaccini resi disponibili settimanalmente.

Il coinvolgimento delle Associazioni è previsto invece per tutti i disabili gravi che sono accuditi al domicilio. Il Terzo Settore collaborerà insieme con i Comuni, infatti, con le Ats e le Asst nella stesura degli elenchi e nel supporto alla adesione alla campagna vaccinale da parte di questi cittadini.

"La vaccinazione delle persone con elevata fragilità rappresenta una priorità per Regione Lombardia - commenta Letizia Moratti -. Questi cittadini devono essere vaccinati il prima possibile e sono certa che grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni del Terzo Settore riusciremo a superare questo momento difficile senza che nessuno venga lasciato indietro".