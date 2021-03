Covid: in Lombardia 4.282 nuovi casi, decessi +110, tasso di positività 7,1%

Covid, i dati del 24 marzo in Lombardia: tamponi effettuati: 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici) totale complessivo: 7.822.337; nuovi casi positivi: 4.282 (di cui 160 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 577.693 (+2.256), di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti; in terapia intensiva: 845 (+9); ricoverati non in terapia intensiva: 7.178 (+13); decessi, totale complessivo: 30.085 (+110).

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.062 di cui 401 a Milano città; Bergamo: 240; Brescia: 790;Como: 279; Cremona: 195; Lecco: 92; Lodi: 60; Mantova: 199; Monza e Brianza: 301;Pavia: 357; Sondrio: 88; Varese: 495.