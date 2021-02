Milano

Martedì, 23 febbraio 2021 - 17:49:00 Covid in Lombardia: 43 decessi, 2480 nuovi positivi. Salgono i ricoveri Covid in Lombardia, sono 2.480 i nuovi positivi e salgono i ricoveri in reparto ed in terapia intensiva. Sono 43 i decessi nelle ultime 24 ore