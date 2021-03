Covid, in Lombardia 4.422 nuovi casi, +70 decessi, tasso di positività 7,9%

Coronavirus in Lombardia, questi i dati del 10 marzo: tamponi effettuati: 55.535 (di cui 35.963 molecolari e 19.572 antigenici) totale complessivo: 7.105.826; nuovi casi positivi: 4.422 (di cui 181 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 530.794 (+1.628), di cui 4.759 dimessi e 526.035 guariti; in terapia intensiva: 617 (+6); ricoverati non in terapia intensiva: 5.584 (+168); decessi, totale complessivo: 28.923 (+70).

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.191 di cui 549 a Milano città; Bergamo: 347; Brescia: 1.080; Como: 272; Cremona: 181; Lecco: 93; Lodi: 89; Mantova: 228; Monza e Brianza: 299; Pavia: 309; Sondrio: 58; Varese: 168.