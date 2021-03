Covid: in Lombardia 4434 nuovi casi. Milano la provincia più colpita: +1231

In Lombardia il 14 marzo si sono registrati 4.334 nuovi casi di coronavirus e 61 morti, che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 29.220. Inoltre, sono 6.077 i ricoverati per Covid nella Regione e 714 i pazienti in terapia intensiva (+39). I tamponi effettuati sono stati pari a 45.013.

A livello provinciale, si registrano 1.231 nuovi casi in quella di Milano, 1.048 a Brescia, e poi: Monza Brianza 517, 286 Mantova, 276 Bergamo, 227 Pavia, 216 Como, 191 Cremona, 91 Lecco, 87 a Varese, 73 Lodi e 14 a Sondrio.