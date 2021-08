Covid, in Lombardia 504 nuovi casi, decessi 3, tasso di positività 1,4%

Covid in Lombardia al 20 agosto: a fronte di 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi (1,4%). Nessun nuovo caso nelle province di Lecco e Monza Brianza. Tre i morti. In terapia intensiva restano 41 pazienti (-1) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 314 (+5). Il totale complessivo dei decessi sale a 33.875. I nuovi casi per provincia: Milano: 136 di cui 46 a Milano citta'; Bergamo: 32; Brescia: 63; Como: 17; Cremona: 21; Lecco: 0; Lodi: 10; Mantova: 61; Monza e Brianza: 0; Pavia: 36; Sondrio: 12; Varese: 96.

Campagna vaccinale: Moratti, disponibili 650mila dosi per tutti lombardi

Oggi il totale di adesioni alla prima somministrazione nella campagna vaccinale della Lombardia ha raggiunto il tetto di 7.557.048; con una media giornaliera di prenotazioni negli ultimi sette giorni di 8.696; ieri, 19 agosto sono state 9.590.

Le somministrazioni previste per oggi e per i prossimi tre giorni negli hub e nei centri vaccinali delle otto Ats lombarde, sono: 25.301 (20 agosto), 19.066 (21 agosto), 15.589 (22 agosto) e 52.775 (23 agosto).

I richiami invece, previsti in Lombardia per oggi e per i prossimi tre giorni, negli Hub e nei Centri vaccinali delle otto Ats regionali, sono rispettivamente: 6.642 (20 agosto), 6.504 (21 agosto), 5.732 (22 agosto) e 14.529 (23 agosto).

"Assicuro i lombardi che abbiamo dosi a sufficienza per tutti - ha detto l'assessore al Welfare, Letizia Moratti - e rilancio quindi l'invito a vaccinarsi".

LE DOSI CONSEGNATE DAL GOVERNO DAL 1° AGOSTO - Le dosi vaccinali consegnate dal Governo alla Lombardia dal 1° agosto 2021 ad oggi sono 1.679.780, così suddivise: 7.280 Janssen, 384.210 Moderna e 1.288.290 Pfizer/BioNTech.

LE GIACENZE ATTUALI IN LOMBARDIA - Le giacenze attuali di vaccino nella nostra regione, su un totale di 651.834 dosi (95,3%), sempre secondo i dati del Governo, sono le seguenti: Janssen 51.290 dosi (84,8%), Moderna 146.706 dosi (91,4%), Pfizer/BioNTech 491.974 dosi (94,9%), Vaxzevria (AstraZeneca) 38.136 dosi (100%); le percentuali si riferiscono al somministrato rispetto al consegnato.

ATS, GIACENZE NEGLI HUB - In particolare, le giacenze negli Hub delle otto Ats regionali sono di 990.685 dosi, di cui 653.670 PfizerBiontech, 84.820 AstraZeneca, 201.440 Moderna e 50.755 Janssen.

ATS, GIACENZE NEI CENTRI VACCINALI - Attualmente le giacenze presenti invece nei Centri vaccinali delle otto Ats regionali, sono 141.878 dosi, di cui 77.388 dosi PfizerBiontech, 22.980 AstraZeneca, 33.760 Moderna e 7.750 Janssen.