Covid in Lombardia 506 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 1,3%

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 506 casi di covid e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi arrivano a 34.243. I tamponi processati sono stati 36.806, per un indice di positivita' dell'1,3%. I pazienti covid in terapia intensiva restano 50, mentre i ricoverati salgono a 460 (+19).

Nelle province lombarde, i contagi registrati sono stati: nel Milanese 167, di cui 74 a Milano citta'; Bergamo: 27; Brescia: 75; Como: 15; Cremona: 6; Lecco: 7; Lodi: 3; Mantova: 26; Monza e Brianza: 40; Pavia: 17; Sondrio: 24; Varese: 80.