Covid in Lombardia, 5.590 nuovi positivi e 26 decessi

A fronte di 146.245 tamponi effettuati, sono 5.590 i nuovi positivi (3,8%) in Lombardia. Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 147 (+1). I ricoverati nei reparti sono 1.193 (+8). Si registrano 26 nuovi decessi.

Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, in provincia di Milano vengono registrati oggi 2.075 nuovi positivi, di cui 790 a Milano citta', a Monza e Brianza sono invece 590 e a Brescia 561. Di seguito le altre province: Varese (526); Como (339); Bergamo (281); Pavia (262); Mantova (188); Lodi (139); Cremona (129); Lecco (103); Sondrio (81)

Regione Lombardia raccomanda i test salivari in ambito scolastico

La Direzione Welfare della Regione Lombardia ha dato indicazione alle Ats di garantire l’uso dei tamponi salivari “in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico”. “Nelle persone fragili (ad esempio disabili, persone con disturbi dello spettro autistico) – si legge nella Comunicazione - è opportuno che le ATS garantiscano - nell’ambito della inchiesta epidemiologica - l’accesso all’utilizzo del tampone molecolare salivare. Analogamente le ATS verificano dove tale necessità sia ripetuta nel tempo (es. comunità per disabili) e facilitano tale offerta in coordinamento con le ASST di riferimento”.

Prefettura, confermato il piano scuola-Tpl: favorire la rotazione delle classi

A Milano si è riunita nel pomeriggio in Prefettura, la Conferenza Permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale. "La situazione pandemica - si legge in una nota registra attualmente una fase di incremento dei contagi, ma, grazie ai vaccini e alle misure di contenimento adottate, le quarantene nelle scuole secondarie di secondo grado sono estremamente limitate. L’ultimo dato riferisce di circa 800 ragazzi su oltre 130.000 studenti. Il contesto pandemico e il permanere dei limiti di capienza del trasporto pubblico locale all’80% fanno confermare il piano attualmente in vigore, sia per lo scaglionamento degli ingressi, sia per il mantenimento del 'Patto di Milano per la scuola', trasfuso nell’ordinanza sindacale che regola i tempi della città.

E’ stata raccomandata la rotazione delle classi per garantire un’equa distribuzione del disagio dovuto allo scaglionamento degli ingressi in due turni. Sarà profuso ogni possibile impegno dei tavoli tecnici della Città Metropolitana e del Comune di Milano, per favorire la rotazione delle classi, anche accogliendo ulteriori deroghe per un incremento dell’ingresso al primo turno (entro le ore 8.00), compatibilmente con il trasporto in piena sicurezza".