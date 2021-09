Covid in Lombardia: 594 nuovi positivi e due decessi

In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 49.658 tamponi effettuati, sono 594 i nuovi positivi (1,1%) al coronavirus. I decessi sono stati 2 e pertanto il totale complessivo sale a 33.947. In terapia intensiva e' entrato un altro paziente e adesso i ricoverati sono 59, mentre negli altri reparti ci sono 391 pazienti (-4). Ecco la situazione dei nuovi casi per provincia: Milano 179 di cui 64 nel capoluogo; poi Bergamo: 38; Brescia: 74; Como: 29; Cremona: 12; Lecco: 22; Lodi: 11; Mantova: 14; Monza e Brianza: 68; Pavia: 25; Sondrio: 9; Varese: 88.