Covid: in Lombardia 627 nuovi casi e 3 morti. Positività all’1,8 per cento



In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi (1,8%) al Covid. In terapia intensiva sono ricoverati 42 pazienti, 3 in piu' rispetto al giorno precedente. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 309 (-10).



I decessi sono stati tre, portando il totale dall'inizio della pandemia a 33.872. Per quanto riguarda, infine, i nuovi casi per provincia, in quella di Milano le persone che sono risultate positive nelle ultime 24 ore sono 170, di cui 58 nel capoluogo; e poi Bergamo: 33; Brescia: 82; Como: 41; Cremona: 28; Lecco: 10; Lodi: 11; Mantova: 50; Monza e Brianza: 45; Pavia: 31; Sondrio: 11; Varese: 70.