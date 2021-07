Covid, in Lombardia 661 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 1,7%

In Lombardia al 29 luglio si registrano in base ai dati divulgati da Regione 661 nuovi positivi, i tamponi effettuati sono 38.602 tamponi (totale tamponi da inizio pandemia 12.471.780 tamponi) per una tasso di positività dell' 1,7%. Sono 3 i nuovi decessi, mentre in terapia intensiva ci sono 30 pazienti (+1). Sono 206 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+12).

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Milano 209 di cui 111 a Milano città; Bergamo 35; Brescia 53; Como 35; Cremona 30; Lecco 2; Lodi 10; Mantova 40; Monza e Brianza 50; Pavia 19; Sondrio 8; Varese 126.