Covid in Lombardia: 662 nuovi casi e undici persone decedute

Milano - Sono 662 i nuovi casi di covid in Lombardia a fronte di 41.291 tamponi effettuati (l'1,6%), e 11 le persone decedute. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino sull'andamento della pandemia. Si registrano 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 20 negli altri reparti. I nuovi casi per provincia: nel Milanese 196 contagi di cui 82 a Milano citta'; Bergamo 63; Brescia 80; Como 27; Cremona 19; Lecco 8; Lodi 3; Mantova 35; Monza e Brianza 58; Pavia 26; Sondrio 33; Varese 96