Covid, in Lombardia 678 nuovi casi, un decesso, tasso di positività 1,8%

Regione Lombardia ha divulgato i dati in merito all'andamento dei contagi nella giornata del 30 luglio: i nuovi casi di positività sono 678 a fronte di 36.583 tamponi (totale tamponi effettuati da inizio pandemia 12.508.363) per un rapporto dell'1,8%. Si registra un nuovo decesso. Le persone in terapia intensiva sono 26 (-4); sono 211 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+5).

Questa la suddivisione dei nuovi casi a livello provinciale: Milano 231 di cui 102 a Milano città; Bergamo 31; Brescia 53; Como 36; Cremona 28; Lecco 6; Lodi 10; Mantova 35; Monza e Brianza 55; Pavia 24; Sondrio 9; Varese 116.