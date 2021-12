Covid in Lombardia: 8.292 nuovi positivi e 17 decessi

Sono 8.292 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 203.314, per un indice di positività del 4%. I morti sono 17, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.793. Negli ospedali della regione i ricoverati sono 1.307 (+50) e in terapia intensiva 161 (-2).