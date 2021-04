Covid, in Lombardia 872 nuovi casi, decessi +31, tasso di positività 5,1%

Coronavirus in Lombardia, i dati del 26 aprile

Coronavirus in Lombardia, i dati del 26 aprile: tamponi effettuati: 16.993 (di cui 13.582 molecolari e 3.411 antigenici) totale complessivo: 9.277.607; nuovi casi positivi: 872 (di cui 56 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 710.637 (+5.499), di cui 3.838 dimessi e 706.799 guariti; in terapia intensiva: 601 (-9); ricoverati non in terapia intensiva: 3.824 (-62); decessi, totale complessivo: 32.688 (+31).

I nuovi casi per provincia: Milano: 336 di cui 125 a Milano città; Bergamo: 106; Brescia: 107; Como: 64; Cremona: 30; Lecco: 22; Lodi: 5; Mantova: 20; Monza e Brianza: 98; Pavia: 32; Sondrio: 4; Varese: 21.





FONTANA DEVE ANCORA FIRMARE PETIZIONE LEGA. SALVINI: STASERA



Il governatore lombardo Attilio Fontana e' d'accordo con la petizione promossa dalla Lega sull'eventuale allargamento del coprifuoco alle 23, tuttavia non ha ancora firmato il documento. "Sono d'accordo nel dire che bisogna cercare, nell'ambito del buonsenso e della precauzione, far sentire ai nostri cittadini che c'e' un allentamento e che si va verso il ritorno alla normalita'", afferma il governatore a margine di una visita al centro vaccinale all'Hangar Bicocca.



"Credo che il coprifuoco debba essere valutato positivamente nel momento in cui si tratta di un allentamento di un'ora verso un periodo estivo in cui e' anche bello poter stare un po' in giro", afferma Fontana che poi puntualizza: "Non ho ancora firmato, non lo so, penso di si'. Non e' questione di firmare ma di sostenere le idee che credo siano giuste". Intanto Salvini risponde: "il governatore della Lombardia ha tanto da fare- dice- magari lo fara' stasera a casa sul tardi".



PL. FONTANA (LOMBARDIA): BUON INIZIO, SCAGLIONAMENTO NECESSARIO



"La prima giornata, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto molto bene a parte alcuni piccolissimi problemini, quindi la cosa e' stata sicuramente positiva. Lo scaglionamento e' uno dei sistemi perche' altrimenti non e' compatibile il numero delle persone che rientra a scuola con il 50% degli utilizzi". Anche il presidente lombardo Attilio Fontana 'accoglie' l'osservazione dei due principali gestori Tpl locali, Atm e Trenord, i quali chiedono a gran voce uno scaglionamento strutturale degli orari per far fronte a una domanda in aumento che rischia di 'scontrarsi' con i paletti del 50% di capienza. "Oggi questo sistema e' andato bene, spero che anche nei prossimi giorni possa andare in una egual misura", afferma Fontana, ascoltato a margine di una sua visita all'Hangar Bicocca. "Sicuramente- precisa il governatore- quello dello scaglionamento e' sempre stata una proposta che come Regione abbiamo avanzato".