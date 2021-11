Covid, in Lombardia 90mila richieste per la terza dose della fascia 40-59

Covid, in Lombardia già 90mila prenotazioni per la terza dose della fascia 40-59 anni

Sono gia' oltre 90 mila le persone nella fascia d'eta' 40-59 anni che hanno prenotato la terza dose in Lombardia. Alle 13 di oggi, comunica l'assessorato al Welfare, le adesioni per ricevere il 'booster' sono state 75.291. A questo primo dato sono aggiungere i circa 15 mila che si sono iscritti ieri, quando le prenotazioni si sono aperte, un po' prima delle mezzanotte. Il numero totale delle prenotazioni della terza dose del 18 novembre, aggiornato sempre alle ore 13, e' di 106.066. Ieri invece le prenotazioni del richiamo sono state 73.72. Nel complesso gli aderenti alla campagna vaccinale per la terza dose in Lombardia sono 1.238.826, di cui 639.358 gia' vaccinati.