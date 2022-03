Covid: in Lombardia 9141 nuovi casi (12,1%) e 20 morti

Sono 9.141 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 75.124 tamponi effettuati (12,1%). E 20 le persone decedute. Lo comunica la regione Lombardia nel consueto bollettino quotidiano sulla pandemia. In lieve calo i ricoveri in terapia intensiva (41, -2), mentre salgono i ricoverati negli altri reparti (1.040, +4).



Covid: in Lombardia 9141 nuovi casi (12,1%) e 20 morti

Il maggior numero di casi si registra nel milanese con 3.128 contagi di cui 1.369 a Milano citta'. Questa la situazione nelle altre province: Bergamo 539 casi, Brescia 1.209, Como 456, Cremona 313, Lecco 403, Lodi 154, Mantova 434, Monza e Brianza 704, Pavia 509, Sondrio 143, Varese, 833.