Covid, in Lombardia 936 nuovi casi. Da mezzanotte prenotazioni vaccini over 40

Covid in Lombardia, i dati del 19 maggio

Coronavirus in Lombardia, i dati del 19 maggio: tamponi effettuati: 49.001 (di cui 30.537 molecolari e 18.464 antigenici) totale complessivo: 10.245.843; nuovi casi positivi: 936 (di cui 79 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 757.040 (+1.482), di cui 3.195 dimessi e 753.845 guariti; in terapia intensiva: 337 (-16); ricoverati non in terapia intensiva: 1.920 (-72); decessi, totale complessivo: 33.416 (+25). I nuovi casi per provincia: Milano: 230 di cui 75 a Milano città; Bergamo: 53; Brescia: 104; Como: 56; Cremona: 56; Lecco: 36; Lodi: 22; Mantova: 69; Monza e Brianza: 56; Pavia: 41; Sondrio: 22; Varese: 158.

Dalla mezzanotte al via prenotazioni vaccini over 40

Confermata dalla mezzanotte del 20 maggio l'apertura delle prenotazioni per gli over 40. A riferirlo in commissione sanità è stato Marco Salmoiraghi dell'Unità organizzativa della direzione Welfare regionale. La platea è di "circa 800.000 unità". "E' in atto anche la fase di convocazione della seconda dose del personale docente e scolastico, che inizierà il 25 maggio", ha aggiunto Salmoiraghi.

