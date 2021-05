Covid: in Lombardia calano i ricoveri, 35 i decessi



Con 54.722 tamponi effettuati, sono 2.151 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positivita' in crescita al 3,9% (ieri 3%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-6, 513) che negli altri reparti (-116, 3.072). I decessi sono 35 per un totale complessivo di 33.081 morti in regione dall'inizio della pandemia.



Per quanto riguarda le province - segnala in bollettino quotidiano di Regione Lombardia - sono 622 i nuovi casi nella Citta' metropolitana di Milano, di cui 232 a Milano citta', 250 a Varese, 242 a Bergamo, 206 a Brescia, 186 a Como, 174 a Monza e Brianza, 105 a Cremona, 100 a Mantova, 84 a Pavia, 57 a Lecco, 47 a Sondrio, 25 a Lodi.



Vaccini, Fontana: Hub Brixia Forum modello da imitare



Ha fatto tappa all'hub vaccinale massivo allestito al 'Brixia Forum' il tour del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in visita a Brescia. E' uno tra i più grandi d'Europa.Accompagnato dagli assessori regionali Davide Caparini (Bilancio e Finanza), Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), il governatore della Lombardia ha percorso gli spazi dedicati all'anamnesi e quelli in cui vengono somministrati i vaccini anti-Covid."L'hub vaccinale di Brescia - ha commentato il presidente Fontana - mi ha colpito per la bellezza e la funzionalità della struttura, per l'efficienza con cui tante persone vengono indirizzate al percorso per ricevere la dose del siero antivirus e per le inoculazioni che vengono somministrate in numero elevato, contemporaneamente, senza creare assembramenti".