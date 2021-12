Covid in Lombardia, nuovo record di contagi: 17.332 casi

Con 220.284 tamponi effettuati e' di 17.332 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia. E' il nuovo record da inizio pandemia. Il tasso di positivita' e' in lieve crescita al 7,8% (ieri 7,7%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+10, 178) e nei reparti ordinari (+1, 1.401). Sono 38 i decessi, che portano il totale a 34.925 morti da inizio pandemia.



Per quanto riguarda le province, sono 7.340 i positivi segnalati a Milano, 1.231 a Bergamo, 1.438 a Brescia, 888 a Como, 607 a Cremona, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese.