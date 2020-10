Covid: in Lombardia record di casi (ben 7.558) e di tamponi, 47 i decessi

Oggi in Lombardia si sono registrati 7.558 casi di coronavirus, dato record nel singolo giorno, e 47 morti. In totale i decessi salgono a 17.357. E' anche record di tamponi, ne sono stati effettuati 41.260. Dei 7.558 nuovi contagi, 229 sono 'debolmente positivi' e 36 a seguito di test sierologico. La percentuale positivi/tamponi effettuati e' al al 18,3%. I guariti/dimessi sono 898 (totale complessivo: 91.763, di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva segnano +21 (292), mentre i ricoverati +357 (3.072). A Milano sono 2.708 i nuovi contagi, di cui 1.092 a Milano citta'. Varese che arriva a ben 1.902 positivi. Sono 822 a Monza, 440 a Como 298 a Pavia, 288 a Brescia, 252 a Bergamo, 182 a Lecco, 130 a Cremona, 125 a Mantova, 95 a Lodi e 55 a Sondrio.