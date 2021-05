Covid, inchiesta a Bergamo: i magistrati sentono il capo gabinetto di Speranza

I magistrati di Bergamo hanno sentito come persona informata sui fatti Goffredo Zaccardi, il capo di Gabinetto del Ministro della Salute Roberto Speranza, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione del Covid nella provincia piu' colpita. Lo apprende l'AGI da fonti investigative. Il nome di Zaccardi e' apparso in una chat agli atti dell'indagine datata 18 maggio 2020, nelle ore in cui si discute della pubblicazione del Rapporto sul sito dell'Oms, rimasto online per una ventina di ore e poi ritirato. In quella conversazione, il direttore vicario dell'Oms Ranieri Guerra scrive a Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore della Sanita', per informarlo che alle 19 avrebbe "visto Zaccardi". "Vuoi che inizi a parlargli dell'ipotesi di revisione del rapporto dei 'somarelli' di Venezia?", chiede Guerra con riferimento a Francesco Zambon e agli altri ricercatori che scrissero il dossier. Brusaferro e' d'accordo. Poche ore dopo, alle 20.35, il direttore vicario dell'Oms comunica: "Cdg (il capo di gabinetto, cioe' Zaccardi, ndr) dice di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedi' nessuno ne parla vuole farlo morire. Altrimenti lo riprendiamo insieme. Sic".