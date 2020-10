Covid, la Festa del Torrone premia quattro donne

L‘Anteprima della Festa del Torrone 2020 per le vie di Cremona dal 16 al 18 ottobre si propone con un programma più ristretto leggero alle precedenti edizioni nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19 « ma l’evento rimarrà immutato, potente e strutturato nella sostanza- spiega Stefano Pellicciardi, rappresentante di SGP Events, la società che ormai da 13 anni organizza la manifestazione- perché si fonda su alcuni plus identitari a cui non rinunciamo. Il vero protagonista della kermesse, più degli anni scorsi, è il torrone che verrà celebrato in tutte le sue forme, attraverso showcooking, degustazioni, disfide gastronomiche, e, ovviamente, con la vendita del prodotto».

L’edizione speciale di quest’anno porterà per le vie del centro storico della città tante novità, ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di Torrone e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa. Venerdì 16 Ottobre sarà la giornata di apertura delle aree commerciali (dalle ore 9.00 alle 20.00): nel centro storico i produttori di torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia saranno presenti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II.

Un Po di Torrone & Salame: gita a bordo del Battello "Mattei" per una gita sul Po, durante la quale i passeggeri saranno deliziati da una degustazione dolce salata del torrone artigianale Rivoltini e del salame cremonese Negroni, accompagnato da un calice di prosecco o analcolico.

Sabato 17 Ottobre alle 10.30 si terrà l‘inaugurazione dell'Anteprima della Festa del Torrone alla presenza delle Istituzioni, degli sponsor, dei giornalisti e di tutti i visitatori.

Alle ore 11.00, presso il Palatorrone allestito in Piazza Roma, si terrà lo show cooking del ristorante AlQuarto, dal tema “Sweet Cremona”, durante il quale si alterneranno ai fornelli gli chef-pasticceri Andrea Regonati, Stefano Minchillo e Davide Wang, proponendo un innovativo e goloso dolce al torrone appositamente realizzato per la festa che esalterà il torrone artigianale di Cremona.

Infiorata in omaggio a Cremona. Alle ore 14.30, nella Piazza del Comune, verrà realizzata sulla pavimentazione una vera e propria opera d’arte che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo forma e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Cremona.

Il Panettone di Torrone. Dall’incontro del torrone artigianale di Cremona dell’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria con la fragranza dei lievitati del Forno Manini nasce l’originale “panettone di torrone”. Si tratta di una presentazione-degustazione in cui verrà descritto il nuovo prodotto e fatto degustare in abbinamento a un pregiato vino della Cantina Ruinello”. Ore 14.30, Piazza Roma, Palatorrone.

Torrone&Bollicine. Incontro-degustazione in cui verrà proposto l’accostamento torrone e bollicine tra torroni artigianali dell’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria e le pregiate bollicine della Cantina Ruinello. Grazie alla guida esperta di maestri torronai e sommelier, i partecipanti saranno condotti in un viaggio unico e ricco per il palato.