Covid, le speranze della Lombardia di restare in zona gialla

Lombardia destinata a tornare in zona arancione? Non è detto: ieri in Regione è tornata ad accendersi la speranza di restare in zona gialla, grazie ai dati dell'Istituto superiore di sanità giunti mercoledì sera e relativi alla settimana tra il 7 ed il 14 febbraio che indicano complessivamente un indice di contagio inferiore ad 1. Ha dichiarato a TeleLombardia il governatore Attilio Fontana: "A me sembra che la Lombardia possa rimanere in zona gialla. La risposta definitiva potrà essere data solo domani (oggi, ndr), con la riunione della cabina di regia".

"Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare la decisione sulle zone nelle quali inserire le regioni perché i dati al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) arrivano al martedì e quindi, forse, si potrebbe anticipare la notizia, ha aggiunto il governatore".