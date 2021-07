Covid in Lombardia, secondo giorno senza morti. Variante Delta al 47%

Covid: Lombardia, secondo giorno consecutivo senza morti



Per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo decesso in Lombardia e continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, sono 381 i nuovi positivi (1,1%). Nelle terapie intensive restano dunque 29 pazienti mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 128 (+5).



Il numero delle vittime resta a 33.802. I nuovi casi per provincia: Milano: 130 di cui 77 a Milano citta'; Bergamo: 18; Brescia: 23; Como: 25; Cremona: 13; Lecco: 6; Lodi: 17; Mantova: 28; Monza e Brianza: 26; Pavia: 21; Sondrio: 2; Varese: 43.



Covid Lombardia, a luglio il 47% dei positivi con variante delta



Mentre nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta in Lombardia e' risultata pari all'11%, "nel corrente mese di luglio e' stata riscontrata nel 47% di essi, a conferma dello scambio in atto tra le varianti Alpha e Delta". E' quanto comunica la Direzione generale Welfare in una ricordando che "Regione Lombardia ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi".



Al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali e' stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi".



"A sottolineare l'importanza della vaccinazione - precisa la nota della D.g. Welfare - l'88% circa dei cittadini risultati positivi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre e' pari al 6% circa dei pazienti la percentuale di quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose". "Si tratta di percentuali - ricorda la nota - pressoche' comuni a tutte le varianti, a conferma della validita' della copertura vaccinale a ciclo completo".



Nel raccomandare il rispetto di tutte le misure precauzionali anti-contagio, quali distanziamento, uso della mascherina e disinfezione delle mani, la nota della D.g. Welfare "si appella nuovamente affinche' tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale lo facciano con urgenza".