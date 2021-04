Covid, Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile

Da lunedi' 12 aprile la Lombardia passerà in zona arancione. E' quanto apprende da fonti della Regione, secondo cui la conferma ufficiale arriverà nelle prossime ore. La Lombardia e' in zona rossa da meta' marzo. Il passaggio in arancione consentirebbe la riapertura di centri estetici, parrucchieri e negozi. "Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all'arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Nelle prossime settimane ci sono le condizioni perchè, in un incrocio tra effetti delle misure prese e accelerazione delle vaccinazioni, si possano creare le condizioni, in un percorso graduale, facendo un passo alla volta, per avere in sicurezza una stagione profondamente diversa dal passato", ha poi aggiunto.

In base alle indicazioni emerse dai nuovi dati di monitoraggio settimanale della Cabina di Regia, sarebbero quattro le regioni in rosso (Campania, Puglia e Val d'Aosta e Sardegna), mentre tutte le altre rientrerebbero in fascia in arancione. La Sardegna, a quanto si apprende, passerebbe in rosso per via di un indice Rt schizzato negli ultimi giorni sopra la soglia di 1,25: non a caso e' stata nelle ultime settimane, seguite all'esperimento della prima (e finora unica) zona bianca, tra le Regioni con gli aumenti piu' consistenti (fino al +92% di media mobile settimanale), con diversi focolai. Mentre la Calabria dovrebbe tornare dal rosso all'arancione proprio grazie a un Rt che sarebbe tornato sotto la soglia dell'1,25 gia' da una settimana. Infine Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana tornano in arancione grazie all'incidenza scesa sotto i 250 casi settimanali per diecimila abitanti. A differenza di Puglia (258) e Val d'Aosta (416), che infatti restano in rosso con la Campania, che dovra' comunque aspettare almeno un'altra settimana con un Rt sotto 1,25, essendo stata "retrocessa" in rosso solo 7 giorni fa.