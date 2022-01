Covid, Lombardia verso zona arancione. Fontana: "Speriamo di fermarci prima"

Covid, Fontana: "Lombardia arancione? Difficile fare previsioni"

La Lombardia va verso la zona arancione? "Sembra che quella sia l'indicazione ma penso che sia difficile fare delle previsioni soprattutto perche', come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi, Omicron e' una cosa completamente nuova, diversa, le cui reazioni e modalita' di sviluppo non sono piu' paragonabili al vecchio Covid". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Consiglio regionale. "Quindi non penso si possano fare delle anticipazioni, se gia' era difficile prima ora lo e' ancora di piu'. E' chiaro che le indicazioni, la direzione e' sicuramente quella, ma speriamo di riuscire a fermarci prima", ha concluso Fontana.

Covid, Fontana: "Su scuola seguiamo decisioni del governo"

Sulla scuola, ha spiegato Fontana, "ci siamo sempre adeguati a quelle che sono le decisioni del governo e continueremo a farlo. Di nostro continuiamo a insistere perche' si continui a vaccinare perche' la lombardia e' sicuramente la Regione che piu' vaccina e questa e' l'unica opportunita' che abbiamo per fronteggiare questa nuova variante del virus. Quindi proseguiamo in quella direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".