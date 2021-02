Covid, Mammì (M5S): "Stop a vincolo di esclusività per infermieri pubblici"

Covid, Mammì (M5S): "Stop a vincolo di esclusività per gli infermieri pubblici"

"Accolto nel corso della discussione per la conversione in legge del decreto Milleproroghe il mio ordine del giorno dove impegno il Governo a riconoscere agli infermieri e alle altre professioni sanitarie il diritto ad esercitare attività libero-professionale, intramuraria ed extramuraria, al di fuori dell'orario di servizio": lo annuncia l'onorevole dei Cinque Stelle Stefania Mammì. Che prosegue: "In tempi come quelli che viviamo bisogna correre ai ripari e cambiare le regole, migliorandole e rinnovandole. La vera rivoluzione è questa: riconoscere agli infermieri e ai professionisti sanitari l'importanza del loro ruolo e quindi riconoscere il diritto ad esercitare la libera professione, intramuraria ed extramuraria, anche al fine di abbattere il lavoro sommerso, rilevante e crescente nel mercato delle prestazioni sanitarie e soprattutto rispondere alle numerose attese e domande di salute dei cittadini, specie nell'attuale crisi sanitaria”. È un’opportunità per i professionisti che potrebbero esercitare in libera professione ed una risposta concreta alla mancanza di personale sanitario", conclude la pentastellata Mammì