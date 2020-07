Covid, Milano è il comune che ha perso più soldi



Un'analisi su Public Tableau su dati del Ministero dell'Interno certifica che Milano è la città con il bilancio più in perdita tra tutti i comuni d'Italia. I dati sono stati analizzati da Isaia Invernizzi, giornalista de L’Eco di Bergamo. Il danno per Milano è stato sin da subito evidente, la perdita di tutti i grandi eventi internazionali, dalla moda al design, dalle fiere ai concerti. Danno a cui si aggiunge il colpo sferrato all'immagine della città considerata all'avanguardia e quasi "invincibile" sul piano nazionale ( e non solo).



Ma non c'è solamente l’economia reale, ancheil Bilancio comunale soffre, sono venute meno le entrate derivanti dal pagamento di biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico, la tassa di soggiorno, la tassa di occupazione del suolo pubblico per le manifestazioni e quella relativa alle affissioni pubblicitarie. Vediamo i numeri delle perdite nei Bilanci. Ecco la clasifica:

Milano prima con 261 milioni di euro di debito

Roma seconda, a distanza, con 183 milioni di euro di perdite

Torino terza con 57 milioni di euro di debito

Venezia quarta con 54 milioni di euro di perdite

Firenze quinta con 49 milioni di euro di debito

Napoli sesta con 40 milioni di euro di mancate entrate

Genova in settima posizione con 34 milioni di euro



Visti questi dati, da più parti ci si sta chiedendo come mai i politici vogliano destinare la gran parte dei fondi legati al Recovery Fund al Sud, visto che la prima città meridionale è Napoli, con perditi di molto inferiori a quelle del capoluogo lombardo.