Covid: Milano e la Lombardia da oggi zona gialla

La Lombardia si è risvegliata questa mattina in zona gialla: libertà di circolazione all'interno dell'intero territorio regionale, e riapertura per oltre 51 mila tra ristoranti, bar, pizzerie, oltre che gli agriturismi situati nella Regione, dopo oltre un mese di chiusura che ha provocato una perdita di fatturato stimata di almeno un miliardo di euro. E' quanto afferma la Coldiretti per la quale la Lombardia e' la Regione italiana con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa. A livello provinciale, il primo territorio e' quello di Milano con oltre 18 mila esercizi, seguono Brescia con circa 7 mila, Bergamo con piu' di 5 mila, Varese con quasi 4 mila locali, Monza e Brianza oltre 3 mila, Pavia e Como con circa 3 mila, Mantova con circa 2.000, Cremona con 1.700, Lecco con circa 1.400, Sondrio con 1.100 e infine Lodi con poco meno di 1.000 esercizi dedicati alla ristorazione

Sala: "Covid, metà 2021 sarà il crocevia"

Dal sindaco di Milano Giuseppe Sala l'invito a non abbassare la guardia: "In questo momento sarei prudente - ha detto ieri a margine della commemorazione della strage di piazza Fontana - abbiamo fatto un grande sforzo, non credo che questi sforzi vadano vanificati. Credo debba prevalere la prudenza massima possibile". "E' giusto che il commercio, i bar, i ristoranti lavorino, pero' ecco stiamo tuti molto attenti perche' abbiamo tutti capito non solo i rischi" del contagio ma anche che ci vorra' del tempo prima che a tutti possa essere distribuito il vaccino. "Non vanifichiamo il lavoro fatto. Io non ho mai chiesto in queste settimane di allentare le misure e non lo chiedero'". Il 2021 "sara' ancora un anno difficile, ma noi sindaci ci aspettiamo che a meta' anno ci possa essere il crocevia tra il segno meno e il segno piu'. L'effetto vaccinazioni portera' a poter ritrovare una via piu' solida". Citta' come Parigi e Milano, ha detto Sala, "e' importante che ritrovino la giusta rotta. La ripresa dovra' ripartire dalle citta', perche' nelle citta' ci sono le universita', la creativita', l'imprenditorialita'. Dobbiamo aspettarci che da queste grandi citta' si vedano i segni della ripartenza".

Gallera: "Zona gialla segno positivo ma non commettiamo gli errori di questa estate"

"La zona gialla e' un segno molto positivo, perche' significa che i lombardi hanno rispettato le regole, ma non vuol dire liberi tutti". Lo ha affermato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine della presentazione del nuovo Humanitas Emergency Center a Bergamo. "Non dobbiamo commettere gli errori dell'estate - ha aggiunto - per cui l'atteggiamento responsabile deve essere un modo con cui nei prossimi mesi accompagniamo ogni nostra azione".