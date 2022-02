Covid, Moratti: "Lombardia da zona bianca dal 28 febbraio"

Covid, Lombardia è da zona bianca

'La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un'incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca''. Lo scrive su Twitter l'assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Covid in Lombardia, i dati del 18 febbraio

Covid in Lombardia, i dati del 18 febbraio: tamponi effettuati: 71.286, totale complessivo: 32.409.589; nuovi casi positivi: 5.413; tasso di positività 7,5%; in terapia intensiva: 155 (-3); ricoverati non in terapia intensiva: 1.523 (-126); decessi, totale complessivo: 38.237 (+59). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.679 di cui 716 a Milano città; Bergamo: 461; Brescia: 778; Como: 356; Cremona: 194; Lecco: 125; Lodi: 100; Mantova: 305; Monza e Brianza: 427; Pavia: 338; Sondrio: 92; Varese: 408.