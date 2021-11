Covid, Moratti: Lombardia regione virtuosa, ma non abbassiamo la guardia



"Le adesioni dei lombardi alla vaccinazione attualmente siano il 91,1%, che l'88% ha gia' svolto il ciclo completo, dimostrando grande senso civico, i cittadini come gli operatori sanitari, i medici, gli operatori della protezione civile". Così Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, assessore al Welfare, che ai microfoni di Porta a Porta su Rai 1.



Ma va ricordato che "Il virus trova nuove strade" e ci sono anche "la variante Delta per e la Delta Plus, quindi invito comunque a vaccinarsi, a non abbassare la guardia sulle protezioni individuali, dalla mascherina al distanziamento. La Lombardia è una regione virtuosa, occupa il terzo posto in Europa per vaccinazioni dopo Danimarca e Portogallo, e il quarto nel mondo dopo Danimarca, Portogallo e Israele, ma non possiamo abbassare la guardia".



"Nelle RSA - ha aggiunto Moratti - il 44% degli anziani siano gia' stati vaccinati con la terza dose, e come a meta' novembre questo ciclo verra' completato; alle 300mila dosi della terza dose effettuate dai lombardi sono inoltre gia' presenti 400mila prenotazioni.



