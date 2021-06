Covid, nel Milanese il Memoriale a vittime: 'Grande parentesi'

In ricordo delle vittime di Covid e' stato inaugurato "Grande Parentesi", il Memoriale realizzato dall'artista Grazia Varisco, nei Giardini Giovanni Pesce, di Rho. L'opera si compone di "due grandi elementi verticali ad arco di cerchio in Corten - spiega l'artista - e rappresentano una tensione verso l'alto. Racchiudono un vuoto che, attraversato da una rampa praticabile, suggerisce l'idea di un passaggio oltre e di una prospettiva verso il futuro. Non un monumento figurativo che celebra il dolore, un centro, un luogo percettivo dove celebrare il valore della Memoria con lo sguardo rivolto al domani. Un segno astratto di silenzio, di mancanza, di senza, una 'Grande Parentesi' per un vuoto che tace tanti nomi cari e tanta sofferenza in chi resta". Una "Grandi Parentesi" che invita ad essere attraversata da una simbolica salita da superare, sostenuti dalla speranza di una ripresa collettivamente condivisa. L'idea del progetto prevede la presenza attiva e partecipata del pubblico, a cui si propone di praticare questo passaggio in segno di sollievo e di tensione spirituale verso il futuro.

"Ritengo doveroso ricordare i tanti nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid - afferma il Sindaco di Rho Pietro Romano -. Sono particolarmente onorato che la scelta sia andata su Grazia Varisco. La crisi epidemiologica di Covid-19 ha purtroppo colpito duramente anche Rho causando molti decessi tra la popolazione residente e gli operatori sanitari e ha suscitato un forte dolore nell'opinione pubblica, tanto che il Consiglio comunale, su proposta della Commissione consiliare Affari Istituzionali, si e' espresso all'unanimita' per ricordare con un monumento il senso di sgomento e la profonda tristezza per queste perdite inaspettate, nonche' per ricordare lo straordinario impegno degli operatori sanitari presso gli Ospedali e le strutture medico-sanitarie, pubbliche e private, della comunita' di Rho".

Per l'ideazione del monumento l'Amministrazione comunale ha incaricato il Museo della Permanente di Milano, istituzione pubblica di affermata reputazione. La Commissione formata dai critici d'arte ed artisti Simona Bartolena, Pino Di Gennaro, Rosella Ghezzi, Barbara Pietrasanta e dalla rhodense Cristina Palmieri, assistiti dal Segretario Generale Matteo Bottari, ha selezionato e invitato 14 artisti di comprovata esperienza nel campo dell'arte al concorso di scultura per il monumento alle vittime del Covid. La preferenza e' andata all'unanimita' all'opera proposta dall'artista Grazia Varisco. La commissione ha effettuato inoltre due citazioni per le opere degli Artisti Alex Corno e Alberto Gianfreda.

