Milano

Mercoledì, 4 novembre 2020 - 19:06:00 Covid: Lombardia zona rossa, nuove le misure dpcm in vigore da venerdì Le nuove disposizioni del Dpcm non entreranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre e non da giovedì 5 come si era inizialmente previsto, sino al 3 dicembre

(fonte Lapresse) Covid: Lombardia zona rossa, nuove le misure dpcm in vigore da venerdì 6 novembre "Tutte le nuove misure previste dall'ultimo dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdi' 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attivita'". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nella conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha confermato che la Lombardia rientrata nell'area rossa, assieme al Piemonte, alla Calabria e alla Valle d'Aosta. Tra le principali misure previste: vietati gli spostamenti tra Comuni diversi e tra Regioni. Stop a bar e ristoranti, consentita la consegna a domicilio. Negozi non essenziali chiusi. Aperti edicole, parrucchieri e barbieri. Trasporto pubblico con posti dimezzati. Didattica a distanza diffusa.