Covid: Lombardia, 51 positivi e zero decessi



Sono 51 i nuovi positivi in Lombardia oggi, con zero decessi; in provincia di Brescia non si e' verificato nessun contagio, un dato che non si e' mai verificato dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 9.044, con una percentuale di positivi dello 0,5%.



Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva, 44, mentre negli altri reparti scendono di 31 unita', a 164. I nuovi casi per provincia sono 17 nel Milanese, di cui 10 a Milano citta'; 11 nel Mantovano, 4 a Lodi, 3 a Como, Cremona, Monza e Brianza, Varese; 1 caso nel Bergamasco e a Sondrio, zero casi a Brescia, Lecco e Pavia.





Covid: Letta, capire perche' sanita' lombarda ha fatto crac



"La Lombardia e' la piu' grande regione italiana ed e' inconcepibile che in Lombardia non ci si ponga il problema di capire perche' l'anno scorso la sanita' Lombarda ha fatto crac nel modo in cui tutti abbiamo purtroppo visto". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo in collegamento all'incontro pubblico su sanita' lombarda e ricadute di Next Generation Eu promosso dal Partito Democratico della Lombardia insieme al gruppo consiliare regionale. "Io credo che siamo ancora in una situazione in cui stiamo uscendo dall'emergenza, che non e' ancora finita. Noi tutti sosteniamo la prudenza del Governo, del presidente Draghi e del ministro Speranza ma sappiamo anche ora bisogna cominciare una riflessione sul perche' non e' andata bene, perche' molte cose sono andate storte e molte delle cose che sono andate storte sono avvenute in Lombardia, la Regione che doveva essere quella dell'eccellenza nel nostro Paese", ha detto Letta nel suo messaggio. "Ecco perche' - ha aggiunto - una riflessione sul futuro sulla sanita' lombarda e' una riflessione che interessa a tutto il Paese e che e' necessaria".