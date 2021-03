Covid, Pd: in Lombardia coinvolgere sindaci e commissario



A margine della prima riunione al Nazareno, i componenti lombardi della segreteria Pd - Lia Quartapelle e Chiara Braga - i vertici del partito regionale lombardo - Fabio Pizzul (capogruppo in consiglio reginale), Vinicio Peluffo (segretario del Pd Lombardia) e Mauro Guerra (presidente di Anci Lombardia) - insieme ai componenti della segreteria Pd competenti per materia (Sanita', Sandra Zampa, ed Enti locali, Francesco Boccia), si sono confrontati per chiedere alla Regione Lombardia di farsi supportare dai sindaci nella gestione del piano vaccinale e di tutti gli aspetti legati alla pandemia. E' quanto si apprende da fonti del Nazareno.



Nel corso della riunione, viene spiegato, e' stato espresso un giudizio molto negativo sulla gestione della crisi in Lombardia ed e' stato deciso di chiedere al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo, e al capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, di fare come in Calabria: andare in Lombardia e fare tutto quello che e' necessario per far funzionare l'implementazione del piano vaccinale. La riunione e' stata coordinata da Marco Meloni. Presente il vicesegretario Giuseppe Provenzano